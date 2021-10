La società ha registrato un +9% di abbonati e un +16% di ricavi

(LaPresse) ‘Netflix’ ha registrato un nuovo boom di guadagni nel terzo trimestre, anche grazie a titoli come ‘Squid Game’, che è diventata la sua serie tv più vista di sempre. La società ha aumentato i ricavi, riprendendosi dai ritardi e dalle perdite indotte dalla pandemia nella prima metà dell’anno: la serie tv coreana è sicuramente tra i principali motivi del successo. In tutto, Netflix ha dichiarato che la sua base di abbonati è cresciuta del 9% rispetto all’anno precedente, superando le proprie proiezioni. La società ha guadagnato 1,45 miliardi di dollari, 3,19 dollari per azione, nell’ultimo trimestre. I ricavi sono cresciuti del 16%.

