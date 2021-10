Grande Fratello Vip

Sophie, Soleil e Gianmaria ancora ai ferri corti, ma Manila Nazzaro li accusa di essere falsi

Questa notte è scoppiato il caos al Grande Fratello Vip 6. Quando sembrava che la festa per il primo mese nella Casa di Cinecittà si stesse concludendo con tanta allegria e qualche frecciatina, una chiacchierata tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni ha scatenato la rabbia di Soleil Sorge.

In veranda, il manager napoletano stava chiedendo scusa alla 19enne ex tronista per alcune frasi pronunciate in puntata lunedì, mentre Sophie lo invitava a tirare fuori il carattere. Inevitabilmente hanno fatto il nome di Soleil, componente imprescindibile di questo strano triangolo. La gieffina ha sentito e li ha esortati a non citarla: “Non nominatemi. Vi vedo molto agitati. Sto sempre in mezzo? Non è vero”. Poi ha assunto un atteggiamento provocatorio ed è scoppiata un’altra lite a tre.

“Grande Fratello Vip 6”: le accuse di Manila Nazzaro

Un siparietto secondo Manila Nazzaro che, come riporta “Biccy.it”, li ha accusati di inscenare finte litigate per avere blocchi in puntata: “Guarda caso litigano sempre il giorno prima delle dirette. Stiamo parlando della solita solfa da un mese, basta, siamo stanchi. Io ho 44 anni e 23 di televisione, non mi faccio prendere in giro. Qui cercano le polemiche al GF? E allora io li smaschero. O la cosa è creata ad arte da Sophie o da Soleil o da Gianmaria. Oppure sono tutti e tre d’accordo. Parliamo di cose inventate, fritte e rifritte”.

E, sempre in camera con altre coinquiline, ha aggiunto: “Ci vogliono far passare per pazzi? Questi fanno le cose per visibilità. Magari facessero nuove litigate, è sempre la stessa cosa riciclata e fintissima. Preferisco stare un mese in meno, ma essere vera. Non faccio fuffa come loro. Se volessi fare litigate finte le farei molto più interessanti di loro. Ma qui di cosa stiamo parlando? Di teatri organizzati da altri e videomessaggi già pianificati?”.

L’ex Miss Italia ha preso di petto Sophie Codegoni e le ha detto in faccia: “Per me questa è una recita. Se tu non sei d’accordo con loro dissociati. Distaccati se non c’entri nulla, dì a Soleil che con lei non vuoi parlare altrimenti sembri complice”. Jo Squillo e Francesca Cipriani hanno concordato con Manila. In attesa del faccia a faccia di stasera durante la decima puntata dl Grande Fratello Vip 6 su Canale 5.

