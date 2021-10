Grande Fratello Vip 6

Nella casa più spiata d’Italia le donne fanno muro contro l’influencer americana mentre Katia Ricciarelli punge Gianmaria Antinolfi

Al Grande Fratello Vip, incidente casalingo per Amedeo Goria e Soleil Sorge. Nel video che sta circolando sul web si vede il noto giornalista, in nomination insieme a Raffaella Fico e Davide Silvestri, cercare di uccidere un insetto: è salito sul letto e ha tirato una ciabatta sul soffitto. Risultato? È venuto giù un pezzo di controsoffitto della casa di Cinecittà. Goria è rimasto basito mentre i compagni di avventura se la ridevano.

Pochi sorrisi invece tra le donne della casa. Sophie Codegoni e Soleil Sorge non hanno chiarito dopo le accuse reciproche di seguire un copione per avere segmenti dedicati in puntata, mentre Raffaella Fico, già indispettita per Miriana Trevisan preferita dal pubblico, è andata su tutte le furie per un gesto dell’influencer italoamericana.

Ieri il Grande Fratello Vip aveva dato una prova (premere un pulsante in giardino entro 30 secondi dal suono della sirena) per il budget settimanale. Quando è suonato l’allarme, Sorge ha sbattuto il bicchiere del gelato sul tavolo per correre in giardino, un gesto fatto di fretta e furia che non è piaciuto a Raffaella Fico: “Non so voi, ma io mi sono spaventata, a Katia è anche andato il gelato addosso. Se si spaccava ci facciamo male, ragazzi. Non l’ha appoggiato, l’ha tirato. Se si spaccava ci andava in faccia per questo mi è venuto da urlare. Mi sono spaventata davvero”. In cucina c’erano anche Sophie, Katia Ricciarelli, Carmen Russo e Jo Squillo che le hanno dato ragione.

Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié non demorde

Intanto Lulù Selassié continua a voler baciare e marcare stretto un sempre più infastidito Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi è finito nel radar di Ricciarelli. Il manager napoletano ha fatto discutere per essersi vantato di love story con donne famose e per un inopportuno litigio con l’ex Soleil. Adesso, sebbene sia fidanzato, sta facendo gli occhi dolci a Sophie Codegoni che però non lo vede la suo fianco.

E così il soprano è sbottata: “Per me è un latin lover parac**o. Non sa fare altro e non prende posizione, è un latin lover della mutua. Gode nel vedere le donne che discutono per lui, ma non costruisce nulla e alla fine si autodistruggerà”. Se ne parlerà durante la decima puntata del GFVip 6, venerdì 15 ottobre su Canale 5.

