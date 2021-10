Gomorra

Grande entusiasmo per i primi due episodi dell'ultima stagione, che arriverà su Sky il 19 novembre

Un uomo creduto morto che ritorna per riprendersi il suo posto. Un latitante costretto a nascondersi ma che sa che la resa dei conti finale è vicina. Ciro Di Marzio e Genny Savastano si ritrovano insieme, per l’ultima volta, nella quinta stagione di “Gomorra”, quella del gran finale.

I primi due episodi di “Gomorra 5″ sono stati presentati in anteprima fuori concorso al CanneSeries come evento di chiusura del festival delle serie. La serie completa di Sky Original prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, arriverà in prima TV mondiale il 19 novembre in Italia su Sky e in streaming su NOW.

Sul red carpet di Cannes hanno sfilato, tra gli altri, Salvatore Esposito, che era anche tra membri della giuria di Canneseries, Ivana Lotito, l’attrice che interpreta Azzurra, moglie di Genny, e Arturo Muselli che interpreta Enzo detto Sangue Blu.

“Gomorra 5”, in arrivo il 19 novembre su Sky

I 10 episodi della stagione finale di “Gomorra” sono stati girati fra Napoli, Riga e Roma e sono stati scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che hanno firmato anche il soggetto assieme a Roberto Saviano.

Marco D’Amore, che interpreta Ciro Di Marzio, dopo aver diretto due episodi di “Gomorra 4” e il film “L’Immortale”, è stato regista dei primi cinque e del nono episodio dell’ultima stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, dietro la macchina da presa fin dagli esordi.

