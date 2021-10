Marco D'Amore

L’attore e regista napoletano nella stagione numero 5 di “Gomorra” è tornato sul set con il suo Ciro Di Marzio

“Per me gli spettatori di “Gomorra 5“, che sono già un pubblico attento e allenato, dovranno stare attentissimi a tre cose: il tempo, le lacrime e i silenzi. Quest’anno ancora di più”.

Questo il piccolo e prezioso spoiler di Marco D’Amore sulla stagione finale di “Gomorra”, che sarà presentata in anteprima, con i primi due episodi, il 13 ottobre al CanneSeries, il prestigioso festival dedicato alle serie che si sta svolgendo in questi giorni a Cannes, e che arriverà su Sky dal 19 novembre.

L’attore e regista napoletano, che nella stagione numero 5 di “Gomorra” (l’ultima) è tornato sul set con il suo Ciro Di Marzio ma anche dietro la macchina da presa, ha ricordato in una video intervista di Sky pubblicata sul suo profilo Instagram: “Quando ho cominciato la serie avevo quasi dieci anni in meno rispetto al personaggio di Ciro oggi, avevo quasi dieci chili in meno. Sono cambiate tante cose, soprattutto uno sguardo su questa professione che si è arricchito tantissimo, perché il mio è stato un viaggio complesso. Sono partito da attore, ho poi esordio alla regia e quest’anno sono diventato anche direttore artistico. Insomma è stata un’esperienza che mi ha cambiato profondamente anche come uomo”.

“Gomorra 5”: il consiglio di Marco D’Amore

“Questa è l’ultima stagione di ‘Gomorra’, e lo dico anche con un po’ di malinconia perché finisce un’esperienza che dura quasi da dieci anni”, ha concluso Marco D’Amore. “E come tutte le grandi storie d’amore che si rispettino, finisce. Non potete assolutamente perdere questo appuntamento. Anzi, vi consiglio di consigliare a quei pochi che ancora non hanno visto ‘Gomorra’, di rimettersi in pari con le quattro stagioni e con ‘L’Immortale’ per fare un grande viaggio nell’ultima stagione di ‘Gomorra’”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Marco D’Amore (@damoremarco)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata