“Mamma, ho perso l’aereo”

A vent’anni dal film originale, il 12 novembre, sulla piattaforma streaming Disney sarà visibile il remake

“Mamma, ho perso l’aereo” versione 2.0. A distanza di 20 anni (correva l’anno 1990) il film riproporrà la stessa trama, lo stesso protagonista e solo una presenza del passato: Buzz, il fratello odioso di Kevin, diventato poliziotto.

Annunciato a fine 2019 dalla Disney – che ha in progetto una serie di reboot del catalogo 20th Century Fox acquisito nel 2018 – “Home sweet home alone”, titolo originale della pellicola imperdibile nel periodo di Natale, sarà disponibile dal prossimo 12 novembre sulla piattaforma streaming.

Il nuovo Kevin McCallister (Macaulay Culkin fu travolto dal successo, faticando a riprendersi) è Max, interpretato da Archie Yates, già visto nella pellicola “Jojo Rabbit”. Dalle immagini del trailer di “Mamma, ho perso l’aereo” capitolo 6, i puristi possono stare tranquilli: la trama è fedele all’originale, fatta eccezione per gli adattamenti alla nuova era digitale.

“Mamma, ho perso l’aereo”: la trama

Tutto ruota ancora intorno alle vicissitudini di un bambino lasciato a casa da solo durante le feste natalizie da madre e parenti distratti, in partenza per il Giappone. Dall’euforia per essersi liberato dall’invadente famiglia alle scorpacciate di cibo spazzatura, Max si ritrova a dover difendere l’enorme magione da una coppia di ladruncoli da strapazzo grazie a ingegnose soluzioni e giocattoli trasformati in armi.

Il regista Dan Mazer è stato molto attento a chiedere agli sceneggiatori Mikey Day e Streeter Seidell di seguire con precisione quella di John Hughes, che trionfò al botteghino.

