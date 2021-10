Grande Fratello Vip 6

Tensione e rinfacciamenti nella nona puntata del reality show di Canale 5

Rivelazioni, gossip e smentite ma nessun eliminato al Grande Fratello Vip 6. In nomination “Chi vuoi salvare?” sono finiti Raffaella Fico, Davide Silvestri e Amedeo Goria. Il meno votato uscirà definitivamente dalla casa di Cinecittà.

Ma cosa è accaduto nella nona puntata del Grande Fratello Vip 6, lunedì 11 ottobre? Tanti confronti e molte frecciatine. Al televoto di venerdì scorso, Miriana Trevisan è risultata la preferita guadagnandosi l’immunità tra lo stupore e il fastidio del gruppo capeggiato da Raffaella Fico, convinta di battere l’ex velina e Gianmaria Antinolfi.

Lulù Selassié ha dovuto fare i conti con una dura reprimenda del conduttore: Alfonso Signorini le ha detto in maniera abbastanza cruda di lasciare in pace Manuel Bortuzzo perché il ragazzo non è interessato e lei deve farsene una ragione.

View this post on Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Grande Fratello Vip 6, Vera Miales non è incinta: Amedeo Goria tira un sospiro di sollievo

Problemi di coppia anche per Amedeo Goria: la fidanzata Vera Miales si è presentata vestita da sposa per “simboleggiare la mia lealtà, la mia purezza e la mia fedeltà” e gli ha svelato di non essere incinta. Le foto del suo pancino sospetto, pubblicate dalle riviste di gossip, erano vecchie. Goria, sollevato alla notizia dell’inesistente gravidanza, le ha chiesto scusa per aver messo in dubbio la paternità promettendole che non la lascerà mai.

Tutto a gonfie vele invece tra l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, che ha ricevuto una sorpresa dal fidanzato Lorenzo Amoruso in occasione del suo compleanno, così come tra Miriana Trevisan e l’ex marito Pago, che le ha fatto una visita di incoraggiamento in giardino.

Tensione in un faccia a faccia tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni: le due gieffine si sono accusate a vicenda di seguire un canovaccio scritto dagli agenti. Codegoni ha piazzato un retroscena: “Ti sei fatta mandare il copione via email, sai che so le cose”. “Io invece so che dovevi provarci con Manuel. Sei una persona priva di contenuti” ha ribattuto Soleil.

A stemperare il clima un po’ teso della nona puntata del GFVip è arrivata l’ottima imitazione del fidanzato di Francesca Cipriani da parte di Aldo Montano. Venerdì su Canale 5, alle 21.45, andrà in onda la decima puntata del reality show.

View this post on Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata