In vista dell’ottava puntata del reality, l’attrice e musicista ha pubblicato un post a sostegno dei genitori separati

Maria Teresa Ruta e al papà Amedeo Goria, attuale concorrente del “I miei genitori sono supereroi”. Guenda Goria ha voluto rendere omaggio alla mammae al papà, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6, con un post sul suo account Instagram.

Guenda Goria: “Papà e mamma non si sono mai mancati di rispetto”

Prendendo spunto dall’incontro nella casa di una settimana fa, quando Ruta fece una sorpresa all’ex marito per esprimere tutto il suo sostegno e esortarlo a viversi l’avventura, Guenda Goria ha scritto un post di ringraziamento: “Sono una figlia di genitori separati e ho spesso sofferto di questo. Vedere la delusione di mamma, vivere la lontananza di un padre ti rende più adulta ma anche fragile. C’è una cosa però di cui voglio ringraziarli: non hanno mai parlato male l’uno dell’altra. Papà ha sempre adorato la mia mamma e lei ci ha aiutato ad accogliere i difetti di papà e a vedere l’uomo buono che è. Non si sono mai mancati di rispetto né fatto la guerra”.

Infine spiega il senso delle sue parole: “Vorrei che arrivasse il mio messaggio: non chiedete ai figli di scegliere un genitore piuttosto che l’altro! E, anche se avete tutte le ragioni per avercela con il vostro partner, lasciate che i figli continuino ad amare sia la mamma che il papà. Per i figli siete supereroi e lo sarete sempre”. Venerdì scorso, Amedeo Goria ha appreso con sconcerto e preoccupazione la notizia che forse la fidanzata Vera Miales è incinta del loro primo figlio. Se ne parlerà questa sera nell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 6 in diretta alle 21.45 su Canale5.

