X Factor 2021

Manuel Agnelli e Mika hanno formato le rispettive squadre, il 14 ottobre tocca a Emma e Hall Raton

“X Factor 2021” entra nel vivo con i bootcamp. La quarta puntata del talent show di Sky si è aperta con il giudice Manuel Agnelli entusiasta di non essere più ingabbiato nelle categorie per la scelta dei suoi cantanti.

Per lui passano il secondo step di selezione: Phil Reynolds, che ha portato un’intensa rivisitazione da one man band di “Girl Just Wanna Have Fun” di Cindy Lauper; i Mutonia con una versione più rock di “Rumour Has It” di Adele; Ava che ha stupito con l’inedito “Ritual”; i Bengala Fire, con l’energica cover dei Fontaines D. C. “Televised Mind” ed Erio, capace di commuovere Agnelli con l’inedito “Amore vero”.

“X Factor 2021”, Mika: scelte difficili per gli Home Visit

Tesissime anche le scelte per gli Home Visit di Mika. Vanno avanti il duo teatrale Mombao, che hanno proposto l’inedito “In A Dance”; Fellow con la cover di “Till Forever Falls Apart” di Finneas; Nika Paris grazie alla rivisitazione di “Flou” di Angèle; Karma con il suo brano “Can’t Help But Wonder (Cry)” e la band Westfalia, che ha dato vita a una travolgente versione di “Levitating” di Dua Lipa.

Le squadre sono state formate in base al nuovo criterio del percorso artistico e senza alcuna limitazione data dal sesso o dall’età e con dentro sia solisti che band. La prossima settimana – il 14 ottobre alle 21.15 su Sky e NOW – toccherà a Emma e Hell Raton scegliere i cinque concorrenti da portare agli Home Visit, ultimo step di selezione prima dei Live.

Lo show di Sky, prodotto da Fremantle, visibile su Sky Uno e on demand, ha confermato gli ascolti della settimana precedente con 734.673 spettatori medi e una share del 2,82%. Sui social, invece, è sempre in vetta: la quarta puntata di “X Factor 2021” ha totalizzato ben 241.251 interazioni totali risultando nuovamente il primo contenuto della giornata.

