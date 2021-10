Nina Dobrev

L’attrice di “The Vampire Daries” è la protagonista della nuova commedia romantica di Netflix in uscita il 5 novembre

“Love Hard” con Nina Dobrev farà il suo debutto su Netflix il 5 novembre. La piattaforma streaming, in uscita con tantissimi titoli nuovi, tra meno di un mese proporrà una commedia romantica tutta da ridere dove l’ex attrice di “The Vampire Diaries” è un incrocio tra una Bridget Jones più giovane e una Kathleen Kelly del film “C’è posta per te”.

“Love Hard” con Nina Dobrev su Netflix: la trama

Peripezie, incidenti, equivoci e tanto amore per riscaldarsi in quest’inizio di autunno. La protagonista, Natalie Bauer (Nina Dobrev), è una giornalista che si è invaghita dell’uomo con cui chattava su un’app di incontri.

In occasione del Natale, decide di fargli una sorpresa e lascia Los Angeles per andare a trovarlo sulla East Coast, ma qui scopre di essere stata vittima di “catfishing”: il ragazzo che le scriveva frasi d’amore in realtà è una vecchia conoscenza da sempre innamorato di lei e che viveva nella sua stessa città. Per farsi perdonare, il truffatore promette a Natalie di farle conoscere l’uomo per cui nutriva un sentimento a patto che prima finga di essere la sua ragazza per le vacanze natalizie con i parenti.

Una comedy sulla ricerca dell’anima gemella e sul bisogno di essere amati insito in ognuno di noi. Accanto a Nina Dobrev, nel cast ci sono Darren Barnet e Jimmy O. Yang.

