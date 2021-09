Pechino Express

Svelate le dieci coppie della prossima edizione, condotta da Costantino della Gherardesca

Dagli “atletici” alle “TikToker”, passando per i “Pazzeschi”. Questi alcuni dei soprannomi delle dieci coppie che prenderanno parte alla nuova edizione di “Pechino Express”, la prima targata Sky.

Il reality, prodotto da Banijay Italia, andrà in onda su Sky e in streaming su NOW nel 2022 e sarà condotto, come tradizione, da Costantino della Gherardesca.

Il viaggio di “Pechino Express” si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, seguendo la “rotta dei Sultani”.

Tra gli sportivi che prenderanno parte alla nuova edizione del reality, Alex Schwazer e Bruno Fabbri, il campione olimpico della marcia a Pechino 2008 e il famoso medico sportivo da sempre amico e primo tifoso di Alex. E ancora, Ciro e Giovambattista Ferrara, “Padre e Figlio”, l’ex calciatore del Napoli e della Juventus e il suo terzo figlio, “il piccolo di casa”, 20 anni.

Ci saranno, poi, i due divulgatori scientifici Barbascura X e Andrea Boscherini, le due amiche influencer e TikToker Anna Ciati, 22 anni, e Giulia Paglianiti, 20, e la coppia “Italia-Brasile” formata da Nikita Pelizon e Helena Prestes: modella e presentatrice originaria di Trieste la prima, modella e attrice brasiliana la seconda.

“Pechino Express”: anche Rita Rusic con il fidanzato e Bugo tra i partecipanti

Occhi puntati, poi, sui “Fidanzatini”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio. La produttrice cinematografica, attrice e modella di origini croate, 61 anni, parteciperà assieme al suo compagno Cristiano Di Luzio, 31 anni. “I Pazzeschi”, invece, sono Victoria Cabello e Paride Vitale: la conduttrice e autrice tv viaggerà assieme al suo storico amico, consulente in strategie di comunicazione e organizzatore di eventi.

Grande attesa, poi, per “Gli Sciacalli”, Fru e Aurora Leone dei The Jackal. Gianluca Colucci, in arte Fru, ha partecipato con Ciro Priello alla prima edizione di “LOL” mentre Aurora fa parte dei The Jackal dal 2019 dopo la partecipazione a “Italia’s Got Talent”.

Ci saranno, infine, Bugo e Cristian Dondi, il cantautore e musicista e il suo migliore amico che hanno suonato insieme fino a quando Cristian ha cambiato professione dedicandosi al mondo dell’audiovisivo, ma anche Natasha Stefanenko che parteciperà con la figlia 21enne Sasha Sabbioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pechino Express (@pechinoexpress)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata