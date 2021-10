Susan Benedetto ha parlato delle condizioni di salute del marito alla CBS

Tony Bennett non sa di avere l’Alzheimer. A rivelarlo è stata la moglie del crooner americano, Susan Benedetto, nel corso di un’intervista a “60 Minutes” della CBS. Le condizioni di salute di Tony Bennett, 95 anni compiuti a inizio agosto, sono state rivelate nel febbraio scorso.

La malattia gli è stata diagnosticata nel 2017 e secondo e la moglie Susan aveva già spiegato che il cantante è “incapace di comprenderla”. Bennett ha continuato a cantare anche dopo la diagnosi e ad agosto è tornato sul palco del Radio City Hall per un concerto dal vivo con Lady Gaga.

“Grazie a Dio mi riconosce, riconosce i figli. Ci riteniamo fortunati. Lui è molto dolce”, ha spiegato ancora la moglie del cantante. Gaytari Devi, la dottoressa che gli ha diagnosticato la malattia, ha sottolineato che la star sa di essere Tony Bennett e quindi si comporta come tale. “C’è una parte del cervello che dà uno scopo e un significato alla vita ed è permeata di emozioni”, ha spiegato.

Tony Bennett in concerto con Lady Gaga

La stessa Lady Gaga ha detto che Bennett l’ha annunciata a Radio City Hall ricordando il suo nome dopo tanto tempo. “È stato un momento emozionante”, ha commentato. Bennett aveva notato per la prima volta che qualcosa non andava nel 2015, quando si era lamentato con sua moglie di non ricordare i nomi dei musicisti che erano sul palco con lui durante un’esibizione.

