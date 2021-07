Lady Gaga

I due si esibiranno nuovamente sul palco, uno accanto all’altra, per un concerto della serie "MTV Unplugged"

Di nuovo insieme, dopo sei anni. Lady Gaga e Tony Bennett si esibiranno dal vivo, l’uno accanto all’altra. I due artisti, che avevano già lavorato insieme per l’album “Cheek To Cheek” nel 2014, si esibiranno live domani, a New York, in occasione del concerto della serie “MTV Unplugged“.

Lady Gaga, un nuovo capitolo Unplugged

Sarà dunque l’occasione per fan e appassionati di assistere “a un nuovo capitolo nella storia di Unplugged”, con Tony Bennett e Lady Gaga “che si esibiranno in nuove interpretazioni e una manciata di sorprese”, annunciano sul sito dell’evento.

Le due star porteranno infatti sul palco brani dal loro nuovo album composto da standard di jazz. “Cheek To Cheek” aveva debuttato al primo posto delle classifiche USA con 131.000 copie vendute nella prima settimana. Un grandissimo successo del 2014 che aveva portato Tony Bennett e Lady Gaga a esibirsi in giro per il paese.

Bennett e la malattia, ma continua a cantare

Tony Bennett, 94 anni, nel febbraio scorso ha annunciato di avere il morbo di Alzheimer. La malattia gli è stata diagnosticata nel 2016 e secondo la moglie di Bennett, Susan, il cantante è “incapace di comprendere la malattia“. Bennett ha continuato a cantare dopo la diagnosi e i suoi medici ritengono che esibirsi sia benefico per la sua condizione.

Per partecipare all’evento e assistere al concerto il pubblico dovrà essere vaccinato o esibire, come riporta il “New York Post”, un test negativo eseguito poche ore prima dell’ingresso.

