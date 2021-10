A casa tutti bene

La prima serie tv di Gabriele Muccino sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre

È stato rilasciato il teaser di “A casa tutti bene – la serie”. Il primo progetto per la televisione del regista Gabriele Muccino sarà presentato il prossimo 21 ottobre alla Festa del Cinema di Roma come evento speciale fuori concorso.

Si tratta del reboot dell’omonimo film campione di incassi del 2018. La serie è prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production – società di Leone Film Group – e debutterà su Sky e in streaming su NOW a dicembre.

“A Casa Tutti Bene – La serie”, con Laura Morante e Francesco Acquaroli

Il family drama conta 8 episodi e un cast d’eccezione. Laura Morante e Francesco Acquaroli sono Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo, interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Fra gli attori anche l’artista salentina Emma Marrone che interpreta la compagna di Riccardo Mariani, l’altra famiglia protagonista della fiction.

La trama di “A Casa Tutti Bene – La serie” si snoda intorno al concetto di famiglia, porto sicuro dove crescere e trovare rifugio, ma talvolta anche principale ostacolo alla felicità individuale. Il dilemma è restare o lasciare, rassegnarsi e sopportare o cercare lo scontro per migliorare. La famiglia Ristuccia è da 40 anni proprietaria del rinomato ristorante San Pietro, in zona Gianicolo.

Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara sono lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro e Alba nella gestione dell’attività. Assente il fratello Paolo, in Francia per inseguire il sogno dello spettacolo, che però un giorno torna sconfitto professionalmente e senza soldi. Anche Carlo ha una figlia, Luna, una ex moglie, Elettra, e una compagna che mal tollera il suo passato sentimentale: Ginevra, mai davvero accettata dalla famiglia Ristuccia e vista come una rovina famiglie.

E infine Sara, sposata con Diego che però le è infedele. Un giorno, un avvenimento gravissimo rimasto segreto per decenni sconvolge gli equilibri familiari. I Mariani, l’altro ramo della famiglia, reclamano un posto all’interno dell’attività, minacciando di far riemergere l’oscuro passato dei Ristuccia che ancora oggi si ripercuote sulle esistenze dei protagonisti.

