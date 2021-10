Dave Chappelle

La nuova commedia di Dave Chappelle è disponibile sulla piattaforma streaming dal 5 ottobre



“I comici hanno la responsabilità di dire anche cose scomode. A volte la cosa più divertente da dire è diretta. Ricorda, non sto dicendo che è cattivo: lo sto dicendo perché è divertente”. “Ihanno ladi dire anche. A volte la cosa più divertente da dire è diretta. Ricorda, non sto dicendo che è cattivo: lo sto dicendo perché è”.

nuova commedia. Si tratta del sesto capitolo di una serie di stand up per la famosa piattaforma streaming con cui l’attore comico ha un accordo di 20 milioni di dollari. È questa l’apertura del teaser di Dave Chappelle che oggi debutta su Netflix con la sua. Si tratta del sesto capitolo di una serie di stand up per la famosa piattaforma streaming con cui l’attore comico ha un accordo di 20 milioni di dollari.

Dave Chappelle e Morgan Freeman

guida lungo una strada rurale americana, mentre voce di Dio e narra: “Questo è Dave, racconta barzellette per vivere. Guidare per queste strade di campagna è molto simile alla meditazione. È assorto nei suoi pensieri, quasi in trance. Sembra che stia per dire qualcosa. Ma dopo 5 speciali cosa potrebbe avere ancora da dire?”. Nel primo trailer, rilasciato lunedì, si vede Chappelle chelungo unarurale americana, mentre Morgan Freeman è ladie narra: “Questo è Dave, racconta barzellette per vivere. Guidare per queste strade di campagna è molto simile alla. È assorto nei suoi pensieri, quasi in trance. Sembra che stia per dire qualcosa. Ma dopo 5 speciali cosa potrebbe avere ancora da dire?”.

All’improvviso, la macchina frena e l’attore grida: “Chiudi la bocca Morgan Freeman”, così si scopre che l’attore è seduto al suo fianco. Chappelle ha portato a casa tre Emmy Awards e tre Grammy per le sue commedie su Netflix e ha ricevuto due Emmy Awards per i suoi interventi in tv nel 2017 e 2021.

