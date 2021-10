Il Collegio

Dal 26 ottobre su Rai2 torna il reality scolastico: 20 giovani dovranno diplomarsi rispettando le rigide regole del “Regina Margherita”

26 ottobre per otto martedì. Il Collegio ” riapre i cancelli del “Regina Margherita” di Anagni. La sesta edizione del reality show andrà in onda in prima serata su Rai 2 dalper otto martedì.

Venti giovani saranno catapultati nel 1977, un anno che ha segnato la svolta economica e sociale del Paese e dovranno seguire le rigide regole del collegio (compreso il taglio di capelli che negli anni ha suscitato epiche crisi di pianto) e dei professori per potersi diplomare.

I protagonisti lasceranno il comfort della vita moderna, i social media e gli smartphone per tornare all’era analogica della radio, della tv appena nata e del vinile. Attenzione, però: gli studenti che non si adeguano rischiano l’espulsione.

“Il Collegio 6”: cast e professori

Giancarlo Magalli sarà ancora una volta la voce narrante fuori campo, mentre tra i professori sono stati confermati Andrea Maggi come insegnante di italiano; Maria Rosa Petolicchio come insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina per storia e geografia e Alessandro Carnevale per educazione artistica, oltre all’iconico preside Paolo Bosisio.

Il “Collegio”, realizzato da Rai2 in collaborazione con la casa di produzione Banijay Italia, è nato come esperimento sociale ma nel giro di pochi anni è diventato un cult del piccolo schermo sia in termini di audience sia sui social. Su RaiPlay, dal 5 ottobre, saranno disponibili i provini che, grazie a domande di “cultura generale”, hanno portato alla costruzione del cast, mentre dall’11 ottobre si potranno scoprire le passioni e i talenti degli allievi.

