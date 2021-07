Il Collegio

Il format andrà in onda su Rai 2 in autunno. Le riprese del reality sono iniziate in questi giorni ad Anagni, in provincia di Frosinone

Tornerà in autunno, con 8 puntate, ambientate nel 1977. La società di produzione Banijay, definito il cast, ha fatto partire le riprese per la prossima stagione de “Il Collegio”, che andrà in onda il martedì sera, probabilmente in autunno, su Rai 2.

Le riprese del reality sono iniziate in questi giorni ad Anagni, in provincia di Frosinone, cittadina che ospita il format per il secondo anno di fila presso il Convitto Regina Margherita. I primi ragazzi a entrare sono stati immortalati con look eccentrici e cappelli appariscenti, più o meno pronti a sottoporsi alle rigide regole del Collegio.

Basato sul format britannico “That’ll Teach’Em” di Channel 4, il reality segue le vite di un gruppo di adolescenti all’interno del collegio, dove vivranno e studieranno per circa un mese.

“Il Collegio”, adolescenti senza smartphone

I ragazzi, oltre a indossare le divise, dovranno abbandonare gli smartphone e i prodotti di bellezza e dovranno avere il massimo rispetto per il corpo docente, insieme a serietà e rigore. Inoltre, nel corso dell’esame finale un ruolo fondamentale lo avrà la condotta.

Ancora top secret, ovviamente, l’identità dei partecipanti e quella dei docenti. I ragazzi non possono assolutamente rivelare la loro partecipazione al programma fino alla messa in onda della trasmissione.

