Grande Fratello Vip

Questa sera su Canale 5, alle 21.45, la settima puntata del reality show di Canale 5 tra nuovi scontri e colpi di scena: entra Valentina Augusti Nalli?

È lunedì ed è di nuovo tempo di Grande Fratello Vip 6. Il conduttore Alfonso Signorini chiuderà il televoto “Chi vuoi salvare?”. I nominati della settima puntata sono Amedeo Goria, Samy Youssef, Davide Silvestri e Nicola Pisu, il meno votato non sarà eliminato subito bensì andrà in nomination d’ufficio per la diretta di venerdì. Finora hanno lasciato la casa di Cinecittà solo due “vipponi”: Tommaso Eletti e Andrea Casalino.

Intanto, il Grande Fratello Vip 6 è entrato nel vivo: nella casa di Cinecittà i nervi sono tesi e il gruppo è già spaccato. Soleil Sorge è l’inquilina della casa di Cinecittà che più fa discutere i compagni di avventura: Ainett Stephens, Raffaella Fico, Jo Squillo e le pseudo principesse Hailè Selassiè non le hanno perdonato un paragone infelice (“state urlando come delle scimmie”) perché ritengono che le sue scuse siano finte e che si consideri superiore a tutte loro. Le donne si sono anche riunite per chiarire i duri scontri avvenuti nella puntata di venerdì 1 ottobre, ma le differenze sono rimaste.

Anche l’atteggiamento dispotico di Alex Belli è finito nel mirino delle critiche del modello 26enne Samy Youssef e di altri vip che però hanno assunto un atteggiamento più diplomatico e attendista verso l’ex attore di “Centovetrine”.

Grande Fratello Vip 6: nuovo ingresso nella Casa?

Davide Silvestri è invece il personaggio emergente: non ha una storia strappalacrime da raccontare, come ha ammesso lui stesso, però piace molto al pubblico e ai social per il modo pacato e al tempo stesso tranchant con cui affronta le questioni.

Alle accuse di Clarissa Selassiè su una sua presunta ambiguità nella casa del Grande Fratello Vip ha risposto: “Se pensi che sia falso e stratega nominami. Io sono una persona schiva, sono fatto così nella vita con tutti purtroppo, infatti questo gioco per me è faticoso. Faccio davvero fatica quando sono con tante persone, sono chiuso. Non sono stratega perché di uscire io non ho nessun problema, questa non è la mia vita”.

Infine secondo numerose indiscrezioni, Valentina Nulli Augusti, la 40enne ex fidanzata di Tommaso Eletti aspramente criticata dalle gieffine, potrebbe diventare una nuova concorrente.

