Alex Belli e Delia Duran si sono sposati dopo aver organizzato una cerimonia in gran segreto in provincia di Como

Alex Belli e Delia Duran hanno detto “Sì”. La coppia si è sposata lo scorso 26 giugno ma solo ora hanno annunciato le nozze ai fan, con una serie di foto pubblicate su Instagram. Un matrimonio organizzato in gran segreto e arrivato pochi mesi dopo la romantica proposta alle Maldive.

“Per me sei Tutto, il tutto che non conoscevo e senza cui ora non potrei stare e sono felice di prenderti per mano e portarti in un percorso d’amore lungo una Vita”, scrive Alex pubblicando su Instagram alcune foto delle nozze.

Le nozze di Alex Belli e Delia Duran, in provincia di Como

La cerimonia si è svolta presso la Tenuta de l’Annunziata a Uggiate Trevano, in provincia di Como. Un posto scelto non a caso, come racconta la stessa modella e attrice in un lungo post su Instagram. “Tutto è iniziato da qui… in questo meraviglioso posto dove abbiamo passato il primo weekend insieme. Ne ho un ricordo bellissimo: era un inizio d’estate del 2019. Ecco perchè abbiamo deciso di celebrare il nostro grande giorno proprio qui… desidero rivivere quelle stesse emozioni di amore e unione che tu avesti il coraggio di esprimere fin dal primo giorno e che io porto da sempre nel cuore”.

E ancora, scrive Delia: “Abbiamo vissuto tante cose belle in soli due anni e mezzo, abbiamo superato molte difficoltà ed ostacoli che avrebbero potuto impedire il nostro rapporto ma tu non hai mollato, non abbiamo mollato e questa è l’ennesima dimostrazione di quanto io sia convinta di fare questo grande passo!”.

Una cerimonia elegante con meno di cento invitati, parenti stretti e amici intimi. Tra i vip presenti, Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano, che è stato anche testimone di Alex Belli. E ancora Pago, Stefano Sala e Martina Nasoni.

