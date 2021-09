Durante la Code Conference di Vox Media, a Beverly Hills, il co-Ceo Ted Sarandos ha annunciato dati inediti

La prima stagione di “Bridgerton” ha fatto il pieno di accessi, seguita dalla prima parte di “Lupin” e “The Witcher”. Sono i dati rivelati da Ted Sarandos, co-Ceo e chief content officer di Netflix, nel corso della Code Conference di Vox Media, che si è svolta a Beverly Hills.

Sarandos ha condiviso dati inediti e significativi, che dimostrano quanto sia cresciuto e stia crescendo il colosso dello streaming: “Stiamo cercando di essere più trasparenti”, ha affermato Sarandos, che ha poi definito i dati: “Una grande scatola nera per tutti”.

Ted Sarandos, co-CEO and Chief Content Officer @netflix on stage at #CodeCon with @karaswisher, sharing never-before-seen viewership data.

“We’re trying to be more transparent with the market, and with talent, with everybody.” pic.twitter.com/IRZ7HDtYmR

— Vox Media (@voxmedia) September 28, 2021