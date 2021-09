Bridgerton

A TUDUM di Netflix gli attori presenti Simone Ashley, Jonathan Bailey, Charithra Chandran e Nicola Coughlan

Sono arrivate le attesissime prime immagini della seconda stagione di “Bridgerton”, che sarà disponibile nel 2022 su Netflix. Dopo l’addio di Regé-Jean Page, nella seconda stagione il protagonista è Anthony Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey, alla ricerca del grande amore. È lui che, in una delle prime immagini disponibile, chiacchiera (ed è apparentemente molto preso) con Kate Sharma (Simone Ashley).

“Bridgerton 2”: novità e personaggi

La famiglia Sharma è composta anche da Edwina (Charithra Chandran) e Lady Mary (Shelley Conn) che in una scena mostrata in anteprima compaiono assieme a Lady Danbury (Adjoa Andoh). Secondo quanto svelato, la giovane Kate è “testarda e furba”, ha una natura indipendente che la rende “unica nel mercato matrimoniale del 1814”, nel quale vorrebbe trovare il vero amore per sua sorella minore Edwina.

Quest’ultima è “la perfetta debuttante, di natura gentile e molto affascinante. È giovane e ingenua, ma sa comunque quello che vuole: un vero matrimonio d’amore”. Mary, infine, è la figlia di un conte, protagonista di uno scandalo: ha rinunciato al suo titolo per scappare con il suo vero amore, un mercante, e adesso torna nella società londinese per il debutto delle sue figlie. Le novità della seconda stagione di “Bridgerton” sono state annunciate nel corso di un panel dedicato alla serie durante il TUDUM, l’evento Netflix globale per i fan.

