L'attore americano al festival internazionale del cinema di San Sebastián

(LaPresse) Johnny Depp ha affrontato il tema della cancel culture parlando in conferenza stampa dal San Sebastian Film Festival dove ha ricevuto il Donostia Award, il premio alla carriera. “Si tratta di una situazione complessa. Può essere visto come un evento della storia che dura il tempo che dura o come una sorta di giudizio storico basato sull’aria inquinata che esaliamo”, ha detto l’attore americano che ha poi continuato: “Questa cosa è talmente sfuggita di mano che posso assicurarvi che nessuno sia al sicuro. Nessuno di voi è al sicuro. Nessuno al di là di quelle porte. Nessuno è al sicuro. Nessuno è al sicuro finché qualcun altro è disposto a dire una frase, basta una frase e non c’è più terreno”.

