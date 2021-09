I Nostri Fantasmi

La pellicola di Alessandro Capitani vede la partecipazione speciale di Alessandro Haber

Presentato nell’ambito della 78esima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, alle Giornate degli Autori – Notti Veneziane, arriva al cinema il 30 settembre “I Nostri Fantasmi”, film di Alessandro Capitani, distribuito da Fenix Entertainment e Europictures.

“I Nostri Fantasmi”: trama e cast

Un film drammatico che vede nel cast Michele Riondino, Hadas Yaron, Paolo Pierobon, Orlando Forte, con la partecipazione speciale di Alessandro Haber. La storia è quella di Valerio e di suo figlio Carlo che ha sei anni. I due vivono nel sottotetto della casa da cui sono stati sfrattati e, ogni volta che arrivano nuovi inquilini, provano a terrorizzarli inscenando la presenza di fantasmi. La loro speranza è che l’appartamento torni presto libero e loro possano tornare a vivere “di sotto”. Un gioco per il piccolo Carlo, un passatempo che lo tiene lontano dalla realtà, da una vita misera e da una mamma assente. Fino a quando non arriva Myriam in fuga con la piccola Emma da un marito violento. Qualcuno che non ha paura dei fantasmi.

“Tra tutti gli ostacoli della vita uno particolarmente ‘ostacolante’ è il non riuscire a fare pace con il proprio passato”, ha spiegato Alessandro Capitani. “Valerio non riesce a volgersi indietro senza scorgere altro che vuoto e delusione. Impossibilitato a ricucire le ferite ancora aperte decide di rifuggirle trasformando il presente in un gioco con la vana speranza di proteggere suo figlio Carlo da quel mondo esterno che invece di ‘dare’, gli ha, egoisticamente e improvvisamente, tolto: una compagna, un lavoro, una casa”, ha concluso il regista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata