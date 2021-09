Chris Hemsworth

Svelato il teaser trailer di “Extraction 2”, nel corso del TUDUM, il grande evento digitale organizzato da Netflix

Tyler Rake è vivo. A svelarlo è il teaser trailer di “Extraction 2”, pellicola in arrivo prossimamente su Netflix. Lo stesso protagonista Chris Hemsworth ha confermato la sopravvivenza del suo personaggio nel corso del TUDUM, il grande evento digitale organizzato da Netflix per presentare tutte le novità dei prossimi mesi.

È stato lo stesso Hemsworth, dunque, a fornire alcuni dettagli sul sequel di “Extraction”, in Italia distribuito proprio con il titolo di “Tyler Rake”. Nella pellicola tornano molti protagonisti del primo film, sullo schermo e dietro la macchina da presa: Joe Russo come sceneggiatore, Joe e Anthony Russo come produttori, Sam Hargrave come regista e lo stesso Hemsworth come protagonista.

Le prime immagini di Chris Hemsworth in “Extraction 2”

Il primo film segue le vicende di Tyler Rake, un mercenario con cicatrici emotive e fisiche, inviato in Bangladesh per salvare Ovi (Rudhraksh Jaiswal), il figlio rapito di un boss del narcotraffico.

Rake sembrava morire ma le prime immagini del nuovo film svelano che non è così. Nel secondo film, stando a quanto anticipato dal teaser, Rake “intraprende la missione più mortale della sua carriera”.

Come accaduto per la prima pellicola, anche “Extraction 2” promette la giusta dose di sequenze d’azione a lungo raggio e violenza. Netflix, al momento, non ha svelato una data precisa di uscita della pellicola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata