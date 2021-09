Chris Hemsworth, Instagram

L’attore australiano Chris Hemsworth ha pubblicato su Instagram un nuovo video sulla preparazione fisica da “Navy Seals”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Chris Hemsworth sarà mica la reincarnazione di un supereroe? A giudicare dagli allenamenti al limite dell’umano si potrebbe pensare di sì. L’attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sessione di training per il film “Extraction 2”, in italiano “Tyler Rake”, dal nome del personaggio principale interpretato dall’attore.

La pellicola è un thriller, una novità per il player australiano, in cui un coraggioso mercenario dal passato oscuro intraprende una pericolosa missione in Bangladesh, a Dhaka, per salvare un bambino rapito da un boss criminale.

Il primo capitolo, uscito ad aprile 2020, si è concluso con un dubbio: Rake era vivo o morto? Finale tradizionale per un eventuale sequel in caso di successo di pubblico: e così è stato. Ma combattimenti a mani nude, fughe e rincorse richiedono una preparazione durissima, quasi militaresca.

Chris Hemsworth: “Provate questo piccolo esercizio e lasciate che i polmoni gridino pietà!”

Chris Hemsworth, sui social, ha scritto nella caption: “Mi preparo al sequel passando dall’allenamento con i pesi a diversi movimenti funzionali in base alla corporatura e concentrandomi su agilità, forza e velocità. Provate questo piccolo esercizio e lasciate che i polmoni gridino pietà!”.

Poi ha postato anche il circuito tra squat, round boxe, push up e flessioni. Tra i tanti commenti dei follower, che si dichiarano affaticati solo a guardarlo, è spuntato anche quello del collega di Hollywood James Brolin: “Dannazione! Appena ho finito la pizza che sto mangiando, lo farò”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata