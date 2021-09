Gomorra 5, Instagram

La serie Sky Original prodotta da Cattleya per la regia di Marco D’Amore e Claudio Cupellini arriverà su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre

La data per l’atteso debutto di “Gomorra – Stagione Finale” è finalmente stata svelata: come annunciato dal trailer ufficiale appena rilasciato, arriverà su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre.

I primi due episodi della stagione finale verranno anche proiettati in anteprima (fuori concorso) il 13 ottobre al CanneSeries come evento di chiusura del festival delle serie TV di Cannes.

I dieci nuovi episodi di “Gomorra – Stagione finale” sono stati girati fra Napoli, Riga e Roma e sono stati scritti da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli insieme a Roberto Saviano, Valerio Cilio e Gianluca Leoncini.

I primi cinque episodi e il nono sono diretti da Marco D’Amore (che aveva già curato la regia di due episodi di Gomorra 4 e del film “L’Immortale”) mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, regista della serie sin dagli esordi.

Il trailer mostra Genny Savastano, costretto alla latitanza in un bunker alla fine della quarta stagione, e il ritorno di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione (ma tornato in scena in Lettonia come svelato dal film “L’immortale”). Con loro ritroviamo anche Azzurra, che farà di tutto per tenere il piccolo Pietro al sicuro, e Enzo Sangue Blu, l’ex re di Forcella.

“Gomorra – Stagione Finale”, la trama

“Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo” si legge nella sinossi. “Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima”.

