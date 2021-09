Willie Garson

L’attore è morto a 57 anni, immediato il cordoglio di tanti amici e colleghi

Willie Garson, l’attore statunitense famoso e amatissimo per il suo ruolo di Stanford Blatch in “Sex and the City” è morto a 57 anni. Secondo quanto riferito da “TMZ”, Garson sarebbe morto mentre combatteva una dura battaglia contro il cancro. La notizia è stata immediatamente confermata dalla famiglia attraverso i social.

Suo figlio Nathen ha scritto: “Può essere in pace ora”. “Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono orgoglioso di te. Ti amerò sempre, ma penso che sia ora che tu parta per un’avventura tutta tua. Sarai sempre con me”, ha scritto il ragazzo su Instagram, e ha concluso: “Sei sempre stata la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto. Sono felice che tu abbia condiviso il tuo amore con me. Non lo dimenticherò mai e non lo perderò mai“.

Willie Garson: il ricordo di Cynthia Nixon e Kim Cattrall

A poche ore dalla notizia della scomparsa di Willie Garson, sui social sono già tanti i tributi all’attore, amatissimo da fan e colleghi. “Non avrei potuto avere un partner televisivo più brillante”, ha scritto Mario Cantone, famoso interprete di Anthony Marentino in “Sex and the City” che prima odia e poi finisce per sposare Stanford. “Sono devastato e sopraffatto dalla tristezza. Sei stato portato via da tutti noi molto presto. Sei stato un dono degli dei, dolce Willie. Riposa… ti amo”, ha scritto ancora Marentino.

“Willie Garson era nella vita, come sullo schermo, un amico devoto e una luce brillante per tutti nel suo universo”, ha detto a “The Post” un portavoce di HBO Max che sta producendo e manderà in onda “And Just Like That”, il revival di “Sex and the City”. Garson “ha creato uno dei personaggi più amati del pantheon HBO ed è stato un membro della nostra famiglia per quasi venticinque anni. Siamo profondamente rattristati di apprendere della sua scomparsa ed estendiamo le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”, proseguono da HBO.

Ancora nessun commento da parte di Sarah Jessica Parker mentre Kim Cattrall ha reso omaggio su Twitter all’attore nonostante le voci secondo cui Garson fosse molto arrabbiato per la mancata partecipazione dell’attrice al revival. “Una terribile e triste perdita per la famiglia di SATC”, scrive Cattrall,

“Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale. Era una fonte di luce, amicizia. Era un professionista consumato, sempre. Il mio cuore è con suo figlio. Nathen, spero che tu sappia quanto ti amava e quanto fosse orgoglioso di essere tuo padre”, ha scritto sui social Cynthia Nixon.

