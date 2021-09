Grande Fratello Vip 6

Novità, giochi divertenti e primi litigi nella casa più spiata d’Italia

Lite furibonda tra Gianmaria e Soleil al termine della puntata serale del lunedì del Grande Fratello Vip 6. Soleil ha definito il giovane imprenditore “stalker” e la cosa non è andata giù al diretto interessato. “Non vuole parlarne perché sa di essere nel torto”, dice la ragazza e aggiunge: “Io ho detto che era al limite dello stalking. Non ho detto che era uno stalker. So di cosa parlo”. Ma tra i due ormai è gelo. Gianmaria, in camera, prova a nascondere le lacrime e confessa a Samy: “Sto leggendo una lettera che mi ero portato in tasca, che la persona che sto frequentando mi ha dato prima di entrare”.

In cerca di chiarimenti anche Davide Silvestri che, dopo la delusione per la sua nomination, parla con Andrea sperando di trovare una motivazione valida alla sua decisione di nominarlo. “Io avevo delle mie ipotetiche, non ero convinto, te lo avevo detto. C’eri anche tu per questa cosa che hai, questa ironia che purtroppo a me è poco chiara”, spiega Casalino. Alla fine, la discussione si chiude con un abbraccio e una stretta di mano ed entrambi dichiarano l’accaduto acqua passata.

Grande Fratello Vip 6: concorrenti alle prese con la lista della spesa

Arriva, poi, una comunicazione fondamentale da parte del Grande Fratello: “Per questa settimana il budget che avete a disposizione per la vostra spesa è di 480 euro”. È tempo, dunque, della lista della spesa, con Manila in prima linea assistita da Jessica e Jo, ormai regine indiscusse della cucina. Nel corso della settimana non sono mancate le tensioni a causa delle tante bocche da sfamare e del fatto che alcuni di loro mangiassero in orari scoordinati senza regolarsi sulla quantità di cibo, che finisce per non bastare per tutti.

Tra confronti e racconti, Lulù narra ad Aldo della sua esperienza a Londra. “Vivevo in un paese che non conoscevo”, spiega la principessa che ha vissuto a Londra con tutta la famiglia per un breve periodo quando aveva 15 anni. “Mi trovavo molto bene, ho trovato molti più amici veri là”, dice Lulù facendo un confronto con quella che è stata la sua esperienza con gli amici a Roma, città in cui è nata e attualmente vive.

Nel corso della serata, poi, i concorrenti del Grande Fratello Vip si cimentano per la prima volta in una nuova attività: il biliardo. Protagonisti subito Tommaso e Manuel che, dopo aver esplorato l’angolo dedicato al gioco e dopo aver sistemato l’intera attrezzatura, iniziano la loro prima partita. C’è chi, invece, ha preferito passare la serata in totale relax in giardino, tra le tante risate, cimentandosi nell’ormai celebre gioco sulle parole.

