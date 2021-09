Christian

In anteprima mondiale al festival delle serie tv la produzione Sky Original

Arrivano le prime immagini di “Christian” il supernatural-crime drama, come è stato definito, che sarà presentato in anteprima mondiale in concorso al CanneSeries, il famoso festival dedicato alle serie tv. La kermesse, che si terrà a ottobre, vedrà il debutto della serie tv con Claudio Santamaria ed Edoardo Pesce.

“Christian”, di cui sono appena state rilasciate le prime foto, sarà presentato in anteprima con i primi due episodi nella competizione ufficiale, martedì 12 ottobre.

“Christian”: trama e cast della serie tv

Il personaggio del titolo, Christian, interpretato da Edoardo Pesce, è uno scagnozzo di un boss della Roma di periferia che dovrà gestire una situazione inaspettata. All’improvviso, infatti, gli compaiono delle stimmate e inizia a fare miracoli. Claudio Santamaria, invece, è un postulatore del Vaticano che ricerca ossessivamente qualcuno che abbia reali poteri taumaturgici.

Dopo la presentazione a Cannes, la serie tv prodotta da Sky e Lucky Red arriverà su Sky e Now. Composta da sei episodi diretti da Stefano Lodovichi, che è anche produttore creativo, e Roberto Saku Cinardi, la serie è creata da Valerio Cilio, Roberto Saku Cinardi e Enrico Audenino, da un’idea dello stesso Roberto Saku Cinardi. Le sceneggiature sono di Valerio Cilio, Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata