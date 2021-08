Francesca Barra e Claudio Santamaria

L'attore e la giornalista, sposati dal 2017, hanno annunciato su Instagram la felice notizia

Francesca Barra ha annunciato sui social pochi minuti fa la felice notizia: “Questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina”. La nascita dovrebbe essere prevista per il mese di dicembre: Francesca, infatti, è già al quinto mese di gravidanza.

Poi ha proseguito: “Visto che la notizia è uscita non posso più proteggerla (domani usciranno le foto su “Chi Magazine”), ma del resto è una gioia evidente, ve lo comunichiamo anche qui, perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!”.

Poi ha concluso: “Sono molto orgogliosa di avere dei followers così sensibili. In tanti ci avete visti questa estate e nessuno ha mai scritto niente, apprezzo molto. Del resto preferisco la qualità”.

Per la coppia di tratta del secondo annuncio di “dolce attesa”: nel 2019, infatti, Francesca era incinta ma la gravidanza si è interrotta con un aborto spontaneo. Un dolore molto forte per entrambi i genitori ma che ora, finalmente, sembra solamente un lontano e malinconico ricordo.

Francesca Barra e Claudio Santamaria innamorati dal 2017

Claudio Santamaria (47 anni) e la giornalista (42 anni) si sono conosciuti a Policoro quando erano poco più che bambini e si sono ritrovati da adulti. I due si sono sposati due volte: nel novembre 2017 sono convolati a nozze negli Stati Uniti ma poi, per avere accanto anche amici e famiglia, hanno replicato il “Sì” a Policoro alcuni mesi dopo (il 21 luglio 2018).

Francesca Barra è già mamma di tre figli avuti dall’ex marito Marcello Molfino mentre l’attore romano ne ha una, Emma, nata dall’amore con Delfina Delettrez-Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi.

