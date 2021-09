Nicola Savino

Rivelati i nomi delle prime due donne alla conduzione della nuova edizione: Federica Pellegrini ed Elodie

Federica Pellegrini ed Elodie: saranno loro le prime due donne che affiancheranno Nicola Savino nella nuova edizione de “Le Iene“, che tornerà su Italia 1, in prima serata, da martedì 5 ottobre. A rivelare la notizia è stato “Dagospia”, che ha lanciato l’anticipazione in esclusiva, ripreso poi da “Novella 2000”.

“Le Iene”: ecco chi affiancherà Nicola Savino alla conduzione

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, che nei mesi scorsi ha salutato Mediaset e si è presa una pausa dal lavoro, le prime indiscrezioni sui conduttori de “Le Iene” stanno, dunque, prendendo forma. Confermata la presenza della Gialappa’s band, che ormai da anni è pronta a commentare e lanciare i servizi del programma con la consueta ironia.

Un debutto, dunque, per Federica Pellegrini che ha appena salutato il nuoto ma ha già partecipato ad alcuni programmi tv e ha rivestito il ruolo di giudice di “Italia’s Got Talent”. Elodie, invece, che ha appena lanciato il suo nuovo singolo “Vertigine”, ha avuto la sua prima esperienza come presentatrice accompagnando Amadeus nella conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo 2021.

