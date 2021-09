Grande Fratello Vip

Primo party nella casa del Grande Fratello Vip, tra risate, confessioni e ipnosi

Dopo la seconda puntata serale del Grande Fratello Vip 6, è già tempo di prove per i nuovi concorrenti che hanno varcato la porta rossa. “Con l’apertura della seconda camera, i posti letto sono solo 21 e voi, bei Vip, siete in 24. Perciò i conti non tornano. Questo significa che, da questa stanotte fino alla prossima comunicazione, 3 degli 8 concorrenti che sono entrati stasera dovranno dormire nella Stiva”: questa la comunicazione ufficiale del Grande Fratello. 3 uomini i prescelti, candidati volontariamente: Samy, Andrea e Davide.

Tempo di feste, poi, nella casa del Grande Fratello Vip e, tra musica, risate e balli scatenati, arriva un momento di ipnosi di Giucas Casella. La prescelta è Ainett e, come assistente, Giucas sceglie Carmen. “Stai tranquilla, rilassati, guardami. Conterò da 1 fino a 3, sentirai gli occhi stanchi e li chiudi”, ha detto Giucas Casella che ha invitato la ragazza a rilassarsi.

“Adesso ti do un ordine preciso da fissare in mente. Quando vedrai Amedeo Goria, vedrai Brad Pitt e lo abbraccerai”. Dopo il famoso conto alla rovescia, Ainett si alza dalla sedia e si dirige verso Amedeo che la accoglie a braccia aperte. Il momento si chiude tra le risate e un po’ di stupore e la serata continua al ritmo di balli e musica.

Party al Grande Fratello Vip e primo gioco per conoscersi meglio

Nel corso del party, poi, è arrivata una nuova comunicazione del Grande Fratello. “Vip, il cast è al completo e potete finalmente iniziare a conoscervi meglio… Siete pronti a mostrarvi agli altri in modo schietto e sincero? Ognuno di voi, a turno, dovrà estrarre una domanda, leggerla e rispondere onestamente. Il Grande Fratello vi osserverà e, come sempre, valuterà positivamente la vostra sincerità. Buona conoscenza!”.

Pescando un bigliettino, i concorrenti hanno provato così a ricavare più informazioni possibili. Inizia Gianmaria: “Qual è il tuo più grande fallimento? E la tua più grande vittoria?” e la risposta arriva da Soleil: “Eccomi qui”, ha detto con aria ironica. Il gioco è andato avanti coinvolgendo tutti i concorrenti e alla fine come premio sono arrivate ben due bottiglie di vino.

“È stato divertentissimo questo gioco”, ha detto poi Soleil a Gianmaria, aggiungendo: “Scusa, ma mi è venuta proprio… Faceva morire”, riferendosi alla battuta fatta precedentemente. Il ragazzo sorridendo le ha chiesto: “Ma sei la mia più grande vittoria o il mio più grande fallimento?” e lei ha concluso: “Tutti e due“.

