Alfonso Signorini ha svelato l’elenco dei partecipanti al reality, da Raffella Fico ad Aldo Montano

Sono in 24, da star della tv a campioni dello sport, passando per modelle e influencer. Sono i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, al via il 13 settembre e in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì. A svelarli è stato lo stesso presentatore della trasmissione, Alfonso Signorini, in esclusiva al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”.

Grande Fratello Vip 6: il cast completo

Tra una settimana circa, nella casa più spiata d’Italia, entreranno: Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Soleil Sorge, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Manuel Bortuzzo, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Tommaso Eletti, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro, Giucas Casella, Aldo Montano, Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié.

Grande Fratello Vip: le novità della prossima edizione

“Andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5”, ha raccontato Alfonso Signorini anticipando alcune novità di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Inoltre, ha spiegato il conduttore del reality, è stato deciso di essere “più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa ‘liberi tutti’ ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite”.

E poi le opinioniste, che avranno un volto diverso dal passato e arricchiranno l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip. “Terza novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due ‘grandi sorelle’, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!”, ha concluso Signorini.

