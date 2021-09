Luca D'Alessio

Il18enne, domenica 19 settembre, in occasione della prima puntata del talent show, saprà se farà parte della scuola di Canale 5

Un D’Alessio a “Amici 21”, il talent show di Maria De Filippi. Luca, il figlio 18enne di Gigi D’Alessio, ha superato i primi casting e durante la prima puntata, in onda domenica 19 settembre su Canale 5, saprà se avrà un banco tutto suo nella scuola più ambita d’Italia. Sarà la neo insegnante di canto, Lorella Cuccarini (che ha sostituito la cantante Arisa passata al dancing show “Ballando con le Stelle”) a decidere con il meccanismo delle leve che si abbassano o si alzano e, dunque, il destino di Luca D’Alessio.

Luca D’Alessio, il figlio di Gigi nella scuola di “Amici”

Il ragazzo ha scelto come nome d’arte la sigla LDA, cioè le iniziali del nome e del cognome e ha già pubblicato diverse canzoni di successo, come ad esempio “Vivimi”, “Resta e “Vediamoci”, oltre ad aver collaborato con il celebre padre all’album “Buongiorno” dove ha interpretato il brano “Di Notte”. Dunque non sarà un semplice allievo ma dovrà ugualmente dimostrare di avere il talento e l’umiltà per arrivare al prestigioso “Serale di Amici”.

Luca è figlio di Gigi D’Alessio e della prima moglie, Carmela Barbato, madre anche di Claudio (35 anni) e Ilaria (29). L’artista 54enne ha avuto un altro figlio, Andrea, da Anna Tatangelo. Dopo la rottura con la performer di Sora, Gigi D’Alessio si è fidanzato con Denise Esposito e ora i due sono in attesa del quinto bebè dell’artista napoletano.

