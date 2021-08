Gigi D’Alessio

Secondo indiscrezioni circolate in rete, sembra che il bebè sarà un maschietto e i genitori vorrebbero chiamarlo Francesco

Visualizza questo post su Instagram

Gigi D’Alessio diventerà padre: secondo diversi rumors circolati in rete nelle ultime ore, la sua nuova compagna, Denise Esposito (la studentessa napoletana di 28 anni con la quale vive una storia d’amore da circa un anno), sarebbe in dolce attesa e il bambino dovrebbe nascere entro la fine dell’anno.

Stando a quanto riportato dal settimanale DiPiù TV e da numerosi altri siti, Gigi D’Alessio è al settimo cielo per il lieto evento e sembra che, non appena abbia saputo della gravidanza, sia corso a comprare un regalo alla sua Denise. Il cantante si sarebbe difatti recato in una gioielleria e avrebbe comprato alla compagna un prezioso anello di diamanti.

Gigi D’Alessio e i suoi cinque figli

Per Gigi si tratta dunque del quinto figlio: ha, infatti, già avuto tre figli dalla prima moglie Carmela Barbato (Claudio, 32 anni, Ilaria, 29 e Luca, 17). Ha anche avuto un figlio (Andrea, 11 anni) dalla relazione con Anna Tatangelo. Non solo: Gigi è anche nonbno di Noemi e Sofia, le figlie del primogenito Claudio.

Ed è stato proprio Claudio a parlare con il settimanale DiPiù TV, commentando: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri”.

Giudizio opposto, invece, per Anna Tatangelo. Alcune fonti hanno difatti riferito che la cantante sarebbe stata l’ultima ad apprendere della gravidanza, peraltro in modo completamente casuale. Un avvenimento che l’avrebbe ferita, soprattutto in considerazione della brusca rottura tra i due.

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata