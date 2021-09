Grande Fratello Vip

Questa sera, alle 21.45, seconda puntata del reality show di Canale 5. Entreranno 8 nuovi vip fra cui Jo Squillo e Giucas Casella

otto nuovi ingressi fra cui Jo Squillo, Giucas Casella, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Questa sera, il conduttore, Alfonso Signorini, riaprirà la porta rossa della casa di Cinecittà per accogliere altri “vipponi” che si aggiungeranno ai 14 entrati lunedì scorso, così da completare il cast del reality show. Seconda puntata del GF Vip 6 fra cui. Questa sera, il conduttore, Alfonso Signorini, riaprirà la porta rossa della casa di Cinecittà per accogliere altri “vipponi” che si aggiungeranno ai 14 entrati lunedì scorso, così da completare il cast del reality show.



I primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip sono stati movimentati, soprattutto da espressioni al limite della squalifica: prima ha esclamato una presunta bestemmia (“Dio b*no”, sebbene senza intenzione offensiva). I primi giorni nella casa delsono stati movimentati, soprattutto da Katia Ricciarelli . La famosa soprano ha usatoal limite della: prima ha esclamato una presunta bestemmia (“Dio b*no”, sebbene senza intenzione offensiva).

Poi ha detto ad Alex Belli che sembrava “un ricc***ne” per la camicia iper colorata, a seguire ha definito “paralitiche” le sorelle principesse Hailé Selassié davanti a Manuel Bortuzzo, su una sedia a rotelle in seguito a un tragico scambio di persona durante una sparatoria. Infine è andata su tutte le furie per uno scherzo, lasciando esterrefatti e perplessi i coinquilini.

Una serie di scivoloni che le sono dunque costati polemiche e la richiesta dell’espulsione da parte del popolo del web. Vedremo se questa sera, a partire dalle 21.45, Alfonso Signorini estrarrà il cartellino giallo o deciderà per la linea dura per la Ricciarelli.

GF Vip 6: occhi puntati su Amedeo Goria e Ainett Stephens

Qualche problema al GF Vip 6 anche per Amedeo Goria e Ainett Stephens. La venezuelana “gatta nera” ha fatto capire al resto della casa di essere a disagio per la tendenza del giornalista a cercare il contatto fisico in continuazione, soprattutto di notte.

A regalare sorrisi e spensieratezza ci hanno pensato Francesca Cipriani con le sue perle trash e un pizzico di autoironia mentre Alex Belli, durante la festa di giovedì sera in giardino, si è caricato Manuel Bortuzzo sulle spalle in modo che potesse partecipare ai balli.

E proprio l’ex nuotatore azzurro ha emozionato i telespettatori con il primo bagno in piscina. Gossip, strategie e pettegolezzi sono appannaggio di Raffaella Fico (sente già la nostalgia del neo fidanzato Piero Neri) e Soleil Sorge: le due sembrano essersi alleate dopo le incomprensioni di lunedì.

