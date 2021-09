Katia Ricciarelli

Il celebre soprano, concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, lascia la porta aperta all'amore: "Ma dire mai"

Buona la prima per Katia Ricciarelli. Il celebre soprano, concorrente del Grande Fratello Vip 6, ha già mostrato il carattere schietto e diretto. Prima di varcare la soglia della porta rossa, l’artista ha spiegato perché ha scelto di prendere parte al reality show condotto da Alfonso Signorini: “All’inizio ero scettica. Ho detto di no. Poi con Alfonso Signorini e con gli autori abbiamo parlato a lungo e mi sono convinta perché amo le sfide e mi sono detta che questa potrebbe essere l’ultima della mia vita. Chi lo sa? Spero di no, ma la mia età la conoscono tutti”.

Katia Ricciarelli: “Voglio dare e voglio ricevere”

“Non devo più dimostrare niente a nessuno” ha proseguito il soprano. “Non devo dimostrare chi sono e cosa ho fatto. Voglio divertirmi e fare un percorso che sia interessante anche per il pubblico grazie alla mia ironia. Voglio dare e voglio ricevere. Spero di non arrabbiarmi molto se provocata, perché immagino che le provocazioni non mancheranno. Ma sono abbastanza forte”.

Katia Ricciarelli, 75 anni, è stata sposata 18 anni con Pippo Baudo ma è finita talmente male che i due a stento si parlano. Oggi è single ma non rinuncia all’idea di avere al fianco una persona: “Non chiudo le porte all’amore: mia madre, poi, diceva sempre che chiusa una porta si apre un portone. Ma è vero che più passano gli anni e più si hanno delle esigenze e abitudini radicate. Se dovessi incontrare un uomo della mia età non vorrei mettermi a fare la badante! Non potrei mai passare il mio tempo, gli anni che mi rimangono, con un uomo che non sappia ascoltare e che sappia conversare. Con un ‘musone’ che riscalda il divano non mi troverei certo a mio agio”.

E, durante il kick off della sesta edizione del reality show il conduttore, Alfonso Signorini, le ha ricordato: “Entri nella casa da single vero?”, “Sì, perché me lo chiedi? Mi stai dicendo che nella casa potrei trovare qualcuno?! Il mio motto è mai dire mai: magari all’improvviso l’amore arriva” ha risposto il tenore con un sorriso cristallino.

