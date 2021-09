Alessandro Cattelan

Il conduttore debutterà con il nuovo spettacolo domenica 19 settembre su Rai 1. Tanti gli ospiti vip: Paolo Bonolis, Carlo Conti, Elodie...

Alessandro Cattelan è pronto al debutto con lo show “Da Grande”, domenica in prima serata su Rai 1. Il conduttore piemontese ha lasciato la guida del talent “X Factor” dopo 10 anni e ora è atteso al grande salto nella tv generalista.

Per l’occasione, Cattelan ha pubblicato sul suo account Instagram un simpatico video in cui entra negli studi Rai di Viale Mazzini ed è accolto in una futuristica hall dall’inconfondibile voce di Michele Guardì del “Comitato dei Fatti Vostri”. Nella caption si legge: “Il Comitato ha dato l’autorizzazione! Da Grande, domenica in prima serata su @rai1official!”.

Alessandro Cattelan debutta su Rai 1

Il format è top secret ma si sa che terrà compagnia al pubblico per due puntate (domenica 19 settembre e quella successiva del 26) e alternerà momenti di divertimento puro ad altri di riflessione. Tra i tanti ospiti famosi ci saranno Paolo Bonolis, Carlo Conti ed Elodie.

Alessandro Cattelan, 41 anni, in un’intervista ad Alberto Matano, presentatore de “La Vita in diretta”, ha rivelato: “La scelta del titolo è stata una provocazione un po’ autoironica su una cosa che negli ultimi anni mi sono sentito dire spessissimo: quando si parlava di me si diceva ‘Cosa vorrà fare da grande?’ Mi sentivo già sufficientemente grande avendo una moglie e due figlie. Ora, con l’approdo su Rai 1, la rete più importante e più adulta, probabilmente diventerò ‘grande’ anche per gli altri”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata