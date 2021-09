Rolling Stones

Per ricordare il batterista scomparso a fine agosto, la storica rock band modificherà il proprio simbolo

I Rolling Stones renderanno un toccante omaggio al loro batterista Charlie Watts, a fine settembre quando riprenderanno il tour. La storica band, infatti, secondo quanto rivela “The Sun” modificherà il famoso logo della lingua, portandolo dal colore rosso al nero, in memoria del musicista, scomparso a fine agosto a 80 anni.

I Rolling Stones non erano ai funerali di Charlie Watts

A causa delle restrizioni per il Covid, i membri dei Rolling Stones non hanno potuto partecipare ai funerali di Charlie Watts, che si sono svolti in forma privata. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno quindi deciso di omaggiarlo con il nuovo logo, che sarà proiettato su grandi schermi, utilizzato sul merchandising e per le immagini del tour. La band ha inoltre deciso di mostrare un montaggio molto commovente di filmati che mostrano Charlie durante i loro spettacoli.

“Non vogliono che sia un concerto triste perché sanno che i fan hanno pagato un sacco di soldi per vederli, ma sembra giusto far riferimento alla morte di Charlie perché era una parte vitale e importante della band e sarà strano per tutti loro non averlo lì. Pensano che questo sia un tributo appropriato”, ha rivelato una fonte al tabloid inglese. Il tour dei Rolling Stones ripartirà il prossimo 26 settembre da St. Louis, in Missouri.

