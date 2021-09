Kate Beckinsale

L'attrice britannica ha avuto un grave problema alla schiena mentre si trovava sul set a Las Vegas

“Mi sento molto meglio. Grazie mille per i messaggi gentili e d’amore”. Con questo post su Instagram, accompagnato da una sua fotografia mentre è ancora in ospedale, Kate Beckinsale ha rassicurato tutti i suoi fan e follower sulle sue condizioni di salute. L’attrice britannica è stata ricoverata dopo un brutto incidente a Las Vegas, dove si trova per le riprese del film “Prisoner’s Daughter”.

Secondo quanto riportato da “TMZ”, l’incidente sarebbe avvenuto venerdì mattina: Kate Beckinsale ha avuto un grave problema alla schiena ed è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale vicino all’hotel The Signature at MGM Grand.

“Prisoner’s Daughter”, al via le riprese con Kate Beckinsale e Brian Cox

Kate Beckinsale è co-protagonista, accanto a Brian Cox, della pellicola “Prisoner’s Daughter”, diretta dalla regista di “Twilight” Catherine Hardwicke. Secondo quanto riferito, l’attrice è in Nevada da circa una settimana e giovedì scorso lei stessa ha confermato di trovarsi a Las Vegas con un post su Instagram.

Le riprese della pellicola sono appena iniziate e, secondo la stampa statunitense e britannica, l’infortunio dell’attrice potrebbe avere un impatto significativo sui tempi anche se, al momento, l’entità del problema alla schiena non è chiaro. In merito al sesto capitolo di “Underworld” (ancora in fase di sviluppo), invece, la presenza dell’attrice britannica, protagonista delle precedenti pellicole, era già stata messa in dubbio.

