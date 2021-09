L'attore non risponde alle domande sul rapporto con JLO: "Sono molto fiero della pellicola"

(LaPresse) “Penso che sia un bel film e spero che lo vedano tutti, ne sono molto orgoglioso”. Ben Affleck ha risposto così a Venezia 78 a una reporter che gli chiedeva del supporto di Jennifer Lopez sul red carpet: ha cambiato argomento, riportando l’attenzione sulla pellicola ‘The Last Duel’. “Il supporto comunque è una buona cosa” ha subito chiarito la sceneggiatrice Holofcener. JLo e Ben sono la coppia del momento: non solo sul red carpet, ma anche durante le loro vacanze italiane, i due sono stati seguiti e paparazzati in continuazione.

