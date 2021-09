La star di “The Last Duel” è stata assalita da un fan troppo invadente all’aeroporto

Affleck ha presentato alla Mostra fuori concorso il film “The Last Duel”, scritto e interpretato con l’amico Matt Damon (riscuotendo il consenso del pubblico e della critica) e ha ufficializzato il ritrovato amore con J. Lo dopo 17 anni di lontananza.

Poi lo sgradevole imprevisto. Sabato mattina la coppia è arrivata all’aeroporto Leonardo da Vinci quando un uomo con la barba si è letteralmente buttato addosso alla star per un selfie: Affleck ha reagito d’istinto e lo ha allontanato con forza mettendogli le mani sul petto.

Immediato l’intervento delle body guard che hanno ripristinato l’ordine e le distanze. Il tutto sotto lo sguardo attonito di Jennifer Lopez. Poco dopo, l’attore originario di Boston e la popstar latinoamericana, mano nella mano, si sono imbarcati alla volta degli Stati Uniti.

Ben Affleck e Jennifer Lopez incantano tutti sul red carpet

La sera prima, invece, la coppia ha monopolizzato l’attenzione sfilando sul tappeto rosso: Affleck in uno smoking nero Dolce & Gabbana con revers in raso e scarpe Christian Louboutin, J. Lo in abito bianco Georges Hobeika in stile sirena, con scollo a V molto basso e profondo accentuato da una striscia di cristalli Swarovski: la popstar indossava anche un bracciale Cartier, orecchini e anello con diamanti gialli, una pochette in argento e scarpe Jimmy Choo.