La cerimonia dei prestigiosi riconoscimenti, presentata da Mara Venier e Alberto Matano, sarà trasmessa sabato 11 settembre su Rai 1.

Mara Venier e Alberto Matano sono ancora i padroni di casa della XIII edizione del Premio Biagio Agnes 2021 – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, che andrà in onda sabato 11 settembre in seconda serata su Rai1.

Il prestigioso riconoscimento è organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con l’azienda di Viale Mazzini e la cerimonia avrà come cornice d’eccezione il Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli. Sono tantissimi i volti noti insigniti del premio così come gli ospiti: da Roberto Vecchioni a Lina Sastri passando per Marco Masini.

Quest’anno la giuria, presieduta dall’ex vicepremier Gianni Letta, ha assegnato tre premi importanti alle donne: il “Premio Internazionale” a Rahila Saya, giornalista e attivista afghana, il “Premio Miglior Cronista” a Barbara Jerkov de Il Messaggero e il “Premio per la Televisione” a Myrta Merlino, conduttrice de “L’Aria che Tira” su LA7.

Premio Biagio Agnes 2021: il Premio Fiction alla serie “Il Commissario Ricciardi”

A Massimo Franco, penna del “Corriere della Sera” va quello per la “Carta Stampata” e a Bruno Vespa il riconoscimento “Giornalista Scrittore”. La lista continua, ma spicca un trofeo che farà felici i fan di una fiction molto amata dal pubblico: il Premio Fiction è stato assegnato alla serie “Il Commissario Ricciardi”, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. “Un grandissimo riconoscimento per un lavoro fatto con passione e amore da tutti i professionisti che vi hanno preso parte” ha scritto il fan club ufficiale dello scrittore napoletano su Facebook.

