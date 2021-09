Megan Fox

La pellicola è uscita nel luglio scorso nelle sale cinematografiche americane

Megan Fox in un ruolo diverso: indifesa ma allo stesso tempo ambigua e insanguinata in “Till Death”, diretto da S.K. Dale al suo esordio alla regia e scritto da Jason Carvey. La pellicola, un thriller horror, è uscita nel luglio scorso nelle sale cinematografiche americane e adesso sta arrivando su Netflix. Nel cast, accanto a Megan Fox, ci sono Callan Mulvey, Eoin Macken, Aml Ameen e Jack Roth.

Netflix ha acquisito i diritti di streaming per il film che dovrebbe debuttare sulla piattaforma ad inizio ottobre. Un horror “elettrizzante” secondo la critica statunitense, che ha registrato un buon successo in sala.

Megan Fox interpreta Emma, donna che sta attraversando un momento complicato nella sua relazione. Una mattina si ritrova ammanettata mentre suo marito è morto. A quel punto si rende conto che la sua vita è in pericolo, che dovrà guardarsi da una minaccia sconosciuta e lottare per la sopravvivenza. Perché “sopravvivere è la migliore vendetta”, anticipa il trailer.

Megan Fox: due film a ottobre su Netflix

Non si tratta dell’unico film con l’attrice americana in arrivo su Netflix. Il 20 ottobre, infatti, sarà distribuito “Night Teeth“, vampire movie che la vede accanto a Sydney Sweeney e Jorge Lendeborg Jr. Per la regia di Adam Randall, il film racconta di Benny, studente universitario che fa da autista a due “party girl” nella Los Angeles delle feste e degli eventi mondani. Tutto fila liscio fino a quando il protagonista non si ritrova nel mezzo di una guerra tra clan di vampiri.

