La madrina della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia Serena Rossi ha aperto la cerimonia inaugurale della kermesse con un pensiero per l’ Afghanistan: “Il mio pensiero va alle madri afghane e ai loro bambini, a quelle braccia tese sul filo spinato, a quelle madri pronte, in un gesto estremo, a separarsi dai loro bambini pur di salvarli”. Un omaggio anche a registi, scrittori e attori afghani, che hanno lavorato ad una “scena culturale incentrata sui valori del rispetto e dell’uguaglianza. A loro diciamo a gran voce: non siete soli, siamo concretamente accanto a voi”.

