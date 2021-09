No Time To Die, Instagram

La spia più famosa del mondo, interpretata per l'ultima volta da Daniel Craig, torna al cinema con una nuova avventura

James Bond torna finalmente al cinema. “No Time To Die” è il titolo dell’avventura che vedrà come protagonista (per l’ultima volta) Daniel Craig nei panni della famosa spia britannica. Il trailer, diffuso poche ore fa in due versioni (per gli Stati Uniti e Internazionale), inizia ricapitolando tutte le imprese compiute da James Bond a partire da “Casino Royale” del 2006, seguito da “Quantum of Solace“, “Skyfall” e “Spectre“.

La clip, che ripercorre tutte le gesta della spia britannica, lascia intuire che le missioni precedenti non sono state nulla rispetto alla sfida che attende ora il protagonista e che lo porterà allo scontro conclusivo con un misterioso antagonista sfigurato, interpretato dal premio Oscar Rami Malek.

“No Time To Die”, James Bond richiamato in servizio

James, che ha lasciato i servizi segreti e si gode la “pensione” in Giamaica, viene richiamato in servizio dal suo vecchio amico e collega della Cia Felix Leiter (Jeffrey Wright) per risolvere un problema legato alla vecchia fiamma Madeleine Swann (Léa Seydoux). James Bond dovrà dunque salvare nuovamente il mondo e fare pace anche con il proprio passato.

Il film era stato più volte rimandato a causa dell’emergenza sanitaria mondiale (l’anteprima era difatti inizialmente prevista per le sale cinematografiche il 3 aprile 2020). Un’attesa che sembra finalmente essere giunta al termine: la pellicola sarà proiettata nei cinema a partire dal prossimo 30 settembre, come confermato anche dal trailer.

“No Time To Die” è diretto da Cary Fukunaga, mentre la sceneggiatura è supervisionata da Phoebe Waller-Bridge. Nel cast troviamo Ben Whishaw, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Christopher Waltz e Lashana Lynch nel ruolo della nuova 007. In attesa dell’uscita del film nelle sale, dal 7 settembre sarà disponibile su Apple Tv anche il documentario “Being James Bond“, nel quale Daniel Craig racconta cosa ha significato calarsi nei panni di uno degli eroi del grande schermo.

