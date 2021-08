Star Wars Visions

Una raccolta di cortometraggi animati firmati dalla Lucasfilm e da sette studi visionari di anime giapponesi

“Star Wars: Visions” è una serie originale che racchiude le storie firmate da sette studi visionari di anime giapponesi, disponibile in streaming dal 22 settembre su Disney+.

I canali ufficiali di Star Wars hanno diffuso il nuovo trailer della serie, in due versioni del video, una doppiata in giapponese e una in inglese. Un prodotto originale che sarà molto apprezzato dagli amanti delle serie anime giapponesi.

“Star Wars: Visions”, nove corti firmati dalla Lucasfilm

“Star Wars: Visions” è una raccolta di cortometraggi animati “attraverso l’obiettivo dei migliori creatori di anime del mondo” che offrono “una prospettiva culturale fresca e diversificata per Star Wars”, si legge nella nota ufficiale diffusa al lancio del progetto.

Una serie di corti, nove per la precisione, firmati dalla Lucasfilm assieme agli studi di anime: Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Trigger, Kinema Citrus, Science Saru e Production IG.

“Lucasfilm ha collaborato con sette dei più talentuosi studi di anime in Giappone per portare il loro stile inconfondibile e la visione unica della galassia di Star Wars in questa nuova serie”, ha spiegato James Waugh, produttore esecutivo e vicepresidente di Lucasfilm, Franchise Content & Strategy.

“Le loro storie mostrano l’intero spettro di narrazioni tipiche dell’animazione giapponese. Ciascuna raccontata con una freschezza e una voce differente, che amplia la nostra comprensione della storia di ‘Star Wars” e celebra una galassia che è stata sempre fonte di ispirazione per tanti narratori visionari”, ha concluso Waugh.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Wars (@starwars)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata