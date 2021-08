Rocco Papaleo

Quarto film che il regista torna a girare in Basilicata, con l’inedita partecipazione della cantante, nel ruolo della protagonista

“A fine mese inizieranno le riprese del mio nuovo film ‘Scordato’. Ma la vera notizia è un’altra… la protagonista femminile accanto a me sarà… Giorgia!!!”.

Questo l’annuncio di Rocco Papaleo, che ha pubblicato anche un video sui social, non solo per annunciare il via delle riprese del suo quarto film, dal titolo “Scordato”, che torna a girare in Basilicata, ma soprattutto per dare l’importante notizia della collaborazione con la celebre cantante. “Sono molto contento, torno a girare in Basilicata, una commedia, spero divertente, un po’ con un risvolto poetico”.

Rocco Papaleo: “Dopo tanti anni sono riuscito a convincere Giorgia”

Rocco Papaleo, infatti, è riuscito a “convincere dopo tante insistenze” Giorgia a partecipare al film. “Dopo tanti anni sono riuscito a convincere Giorgia che, dopo aver straordinariamente declinato la musica con il suo enorme talento, si è decisa a interpretare il ruolo principale femminile del film”, ha annunciato l’attore e regista lucano.

“La conosco da quando era ragazzina e ho sempre intravisto le sue capacità, l’umanità, la sua simpatia, il suo sorriso, il suo swing e quindi sono veramente entusiasta!”, ha concluso Papaleo.

