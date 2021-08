Monica Bellucci e Carole Bouquet, Instagram

Il 18 agosto uscirà la pellicola francese, che vede le due attrici protagoniste e in atteggiamenti molto intimi

Monica Bellucci e Carole Bouquet insieme nella pellicola “Les fantasmes” di Stéphane e David Foenkinos, nei cinema dal prossimo 18 agosto. Per annunciarlo l’attrice italiana, 56 anni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto assieme all’attrice francese, 63 anni, che anticipano l’uscita del film.

Le due attrici, inoltre, hanno rilasciato un’intervista esclusiva a “Paris Match Magazine” nella quale si raccontano e parlano del film. Nella foto vengono sono ritratte le due donne in atteggiamenti molto intimi e in una in particolare stanno per baciarsi. Tanto che, nella dichiarazione di Monica Bellucci al magazine francese, si legge: “Ho fatto questo film perché volevo baciare Carole”.

“Les Fantasmes” con Monica Bellucci: trama

“Les fantasmes” è una commedia che racconta di sei coppie che cercano di esplorare le loro fantasie e i lati nascosti della loro vita intima, dall’astinenza ai giochi di ruolo. Così anche le foto pubblicate dall’attrice italiana sui social rappresentano in parte questi aspetti, condivisi nel film con Carole Bouquet.

Nel cast ci sono anche Denis Podalydès, William Lebghil, Joséphine de Meaux, Nicolas Bedos, Céline Sallette, Alice Taglioni.

