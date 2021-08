Diletta Leotta, Can Yaman

I due hanno postate foto mentre sono separati e si trovano in luoghi diversi. E i follower si domandano se la situazione è nuovamente cambiata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Si torna a parlare nuovamente di crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta. L’ultima foto dei due, insieme, risale infatti allo scorso 12 luglio, mentre si disputavano gli europei di calcio Euro 2020.

Da quel giorno, la conduttrice di Dazn e l’attore turco non si sono più fatti vedere insieme e, dalle foto che appaiono sui rispettivi profili Instagram, sembra evidente che stiano trascorrendo lontani le vacanze.

Vacanze separate: Diletta Leotta in Sicilia, Can Yaman in Sardegna

Mentre Can nei giorni scorsi si trovava in Sardegna, nei luoghi più glamour dell’isola, Diletta presentava ai follower il suo nuovo appartamento, direttamente dalla Sicilia, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia e le amiche più intime.

Dunque, dopo il viaggio che Can e Diletta hanno fatto in Turchia lo scorso giugno, con il quale l’attore ha presentato la sua nuova fidanzata ai suoi genitori, la situazione potrebbe essere nuovamente cambiata. Ma è sempre bene usare il condizionale perché la coppia non è insolita ai colpi di scena…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata